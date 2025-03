Anderlecht-speler kan het niet laten en deelt sneer uit aan Standard-supporters na zege in Clasico

Anderlecht schitterde niet, maar boekte wel een deugddoende zege op het veld van Standard. Na afloop prikte Ludwig Augustinsson naar de Standard-supporters.

De Clasico zorgde niet voor het gehoopte spektakel. In de eerste helft zat alles muurvast, waardoor er nagenoeg geen kansen genoteerd werden.

Na de rust kwam het toch iets meer los. Uiteindelijk was het Thorgan Hazard die de score opende, kort na het uur, met een geweldige plaatsbal in de verste hoek. Standard-doelman Gavin Bazunu was kansloos.

Nilson Angulo maakte het paars-witte feest helemaal compleet door de 0-2 te scoren. De Rouches hadden geen antwoord klaar voor Anderlecht.

Na afloop sprak Ludwig Augustinsson met DAZN. Of hij een fellere strijd had verwacht? "Ik had het luider verwacht", sneerde hij duidelijk naar het thuispubliek. "Op het einde was het zeker niet zo luid."

"We controleerden redelijk goed, speelden met ervaring. Het was niet de mooiste match, maar we vertrekken hier met een clean sheet en drie punten. Dat is het belangrijkste", besluit de verdediger.