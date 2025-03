Driepunter zorgt voor nieuw optimisme bij Dirk Kuyt: "Hebben alles nog in eigen handen"

Er werd gevierd alsof ze zich gered hadden maar zo ver is het nog (bijlange) niet. Toch zorgt de overwinning van Beerschot tegen KV Mechelen voor hernieuwde moed in het paarse gedeelte van Antwerpen.

"Bewonderenswsaardig"

Een helft met 10 man, een penalty tegen én twee afgekeurde doelpunten maar het is Beerschot toch gelukt om een 1-0 zege uit de brand te slepen tegen KV Mechelen. Achteraf stond een glunderende Beerschot-trainer Dirk Kuyt dan ook de pers te woord.

"We hadden de wedstrijd goed onder controle in de eerste helft. Op een lastige middenfase na waren we goed aan het voetballen. Uiteindelijk valt dan ook die goal en wil je op die goede eerste helft verder bouwen richting de tweede", analyseert Kuyt.

Maar na één minuut in de tweede helft konden die plannen al de vuilbak in na een rode kaart voor doelman Nick Shinton. "Matijas komt er koud in en pakt meteen een vrije trap. Dan zit je er als doelman wel meteen lekker in. De spelers hebben gevochten als leeuwen. Soms heb je geluk nodig maar het team blijven knokken. Echt bewonderenswaardig hoe we nooit hebben opgegeven."

In eigen hand

Ondanks de zege blijft Beerschot op de laatste plaats staan in de stand, al komen ze wel drie punten dichter bij Kortrijk. Volgende week trekt Beerschot naar Sint-Truiden, ook een concurrent voor de relegation play offs.

"Als je van KV Mechelen kan winnen, moet je ook van Sint-Truiden kunnen winnen", is Kuyt overtuigd. "Bovendien geloof ik erin, en dat zullen sommigen me wel tegenspreken, dat we alles nog in eigen hand hebben. Het zal niet makkelijk zijn maar als we vrijdag kunnen winnen, is er wel iets aan het gebeuren", besluit hij optimistisch.