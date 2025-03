Nu degradatiestrijd nog een pak spannender wordt door redding van Jong Genk: Lommel SK pakt eerste punt sinds eind november tegen Seraing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lommel SK speelde zondag 2-2 gelijk tegen Seraing. Een levensbelangrijke wedstrijd voor beide teams aangezien Jong Genk niet kan degraderen.

Deze week werd de competitiehervorming goedgekeurd. In het seizoen 2026/2027 schakelt de JPL over naar 18 ploegen en de play-offs zullen verdwijnen. Maar in de CPL verandert er dit seizoen al iets.

Zo moeten er vanaf volgend seizoen 4 U23-ploegen in 1B zitten. Dat wil zeggen dat Jong Genk, dat laatste staat in het klassement, niet kan zakken. Maar dat heeft serieuze gevolgen.

Daardoor kwamen Seraing en Lommel plots in een zeer gevaarlijke situatie terecht. De twee clubs namen het zondagnamiddag tegen elkaar op. Nicolas Siri zette de thuisploeg na 11 minuten spelen op voorsprong.

Maar lang konden de Limburgers daar niet van genieten. De 17-jarige Simon Buggea maakte na een kwartier spelen al gelijk voor Seraing. Tegen minuut 55 zag het er even heel goed uit voor de bezoekers.

Patrick Ouotro werkte de 1-2 binnen. Zo'n 20 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd maakte Mohamed Salah er weer 2-2 met een knap schot in de korte hoek. Lommel ging nog op zoek naar het winnende doelpunt, maar dat kwam er uiteindelijk niet. Toch zat er meer in voor de thuisploeg.

Lommel pakt zo zijn eerste punt sinds 29 november 2024. Met 2 op 36 kunnen ze niet tevreden zijn, maar dit punt doet deugd. Lommel telt nu 20 punten terwijl Seraing op de degradatieplaats blijft hangen met 17 punten.