De trainerswals van het seizoen 2024-2025: De Roeck nummer 8 al en toch twijfel of nummer 9 niet zal volgen

Jonas De Roeck is de achtste trainer die dit seizoen in de Jupiler Pro League ontslagen werd. De vraag is of nummer 9 ook nog zal volgen, want de kaarten bij KV Mechelen liggen ook niet al te best gezien hun slechte reeks. Is Besnik Hasi nog veilig? Hierbij een overzicht.

Trainerswissels in de Jupiler Pro League (2024-2025) 3 september 2024 : STVV ontslaat Christian Lattanzio na een zwakke start (3 punten). De Italiaan was nog maar enkele maanden in dienst. Een opvolger is er nog niet.

5 september 2024 : Felice Mazzu wordt aangesteld als nieuwe coach van STVV. De ervaren trainer zat zonder club sinds zijn ontslag bij Charleroi in maart.

19 september 2024 : Anderlecht zet Brian Riemer op straat na een 0-2-nederlaag tegen Genk. David Hubert, trainer van de U18, neemt tijdelijk over.

10 oktober 2024 : RSC Anderlecht bevestigt David Hubert als hoofdcoach na enkele goede resultaten.

22 november 2024 : OH Leuven stopt de samenwerking met Oscar Garcia na tegenvallende resultaten. Hoofd jeugdopleidingen Hans Somers neemt tijdelijk over.

30 november 2024 : Chris Coleman wordt de nieuwe coach van OH Leuven en tekent een contract tot 2026. Hij brengt een assistent mee.

2 december 2024 : Cercle Brugge ontslaat Miron Muslic na een 3-2-verlies tegen Beerschot. Jimmy Dewulf neemt tijdelijk over.

10 december 2024 : Ferdinand Feldhofer wordt de nieuwe hoofdcoach van Cercle Brugge. De Oostenrijker tekent tot eind het seizoen met een optie voor 2025/26.

17 december 2024 : KV Kortrijk zet Freyr Alexandersson aan de kant na een 0-3-verlies tegen Dender. De club staat op de veertiende plaats.

18 december 2024 : Yves Vanderhaeghe keert terug naar KV Kortrijk als nieuwe trainer. Hij tekent tot het einde van het seizoen met een optie.

21 januari 2025 : AA Gent ontslaat Wouter Vrancken na enkele maanden vanwege wisselvallige prestaties.

19 februari 2025 : KV Kortrijk neemt na amper twee maanden afscheid van Yves Vanderhaeghe. De coach kon geen enkele van zijn acht wedstrijden winnen.

20 februari 2025 : Bernd Storck wordt de nieuwe trainer van KV Kortrijk. De Duitser tekent tot het einde van het seizoen.

3 maart 2025: Antwerp ontslaat Jonas De Roeck twee speeldagen voor de Champions' Play-offs. De wisselvallige resultaten kosten hem zijn job.