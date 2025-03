Meunier doorbreekt de stilte over bondscoach Garcia: "Ik ken hem niet persoonlijk, maar..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dinsdag neemt het Lille van Rode Duivel Thomas Meunier het in de Champions League op tegen Borussia Dortmund. Een goede prestatie in dat tweeluik zou Meunier een plekje bij de Rode Duivels kunnen garanderen.

Met 67 wedstrijden is Thomas Meunier over de jaren een vaste waarde geweest op de rechterflank van de Rode Duivels. Na enkele moeilijke jaren met onder andere veel blessureleed is de rechtsachter weer aan het bouwen naar zijn vorm van weleer bij het Franse Lille.

Niet persoonlijk

Zijn goede prestaties daar zijn ongetwijfeld opgemerkt door nieuwe bondscoach Rudi Garcia. Wanneer Le Soir aan Meunier vraagt wat hij van Garcia vindt, antwoordt hij eerlijk: "Ik ken Rudi Garcia helemaal niet persoonlijk, maar ik hoor alleen maar goede dingen over hem en dat is al heel positief."

"Ik heb geen direct contact gehad met de coach. Ik heb wel contact gehad met met Vincent Mannaert en Ik vind dat hij dit allemaal meesterlijk aanpakt", vertelt Meunier.

Wat Meunier verwacht van Garcia en zijn aanpak bij de Duivels weet hij zelf nog niet: "Welke lijn zal nu gevolgd worden? Worden de werkzaamheden van Vercauteren en Tedesco voortgezet of verandert het plan volledig? Eerlijk gezegd is het moeilijk te voorspellen."

Radicaal

Meunier was deel van de Gouden Generatie, maar ondertussen is daar niet al te veel meer van terug te zien bij de Rode Duivels. "Bij de laatste selecties waren er niet veel 'oudgedienden' meer over", zegt Meunier.

"De overdracht vond inderdaad plaats, misschien zelfs iets te radicaal. We hadden een stabiele basis moeten behouden en die invloed en ervaring moeten verspreiden naar nieuwe spelers", gaat de rechtsachter verder.

Slechte soep

Wanneer Le Soir aan Meunier vroeg wat zijn visie op de toekomst van de Duivels was, kwam zijn culinaire kant naar boven: "De soep was veel te lekker, tussen 2014 en 2020 was hij zelfs uitstekend, maar langzaam maar zeker werd hij slechter."

"Maar de plant is niet dood en ik ben ervan overtuigd dat België over twee tot vier jaar opnieuw grote dingen kan realiseren", besluit hij.