"Weinig dossiers deden zoveel stof opwaaien": Voetbal Vlaanderen zet prestigeplan meteen in de koelkast

Voetbal Vlaanderen had onlangs een plan opgevat om het jeugdvoetbal te gaan hervormen. Daar moeten ze nu wel al van terugkomen. Het plan is voorlopig uitgesteld.

Voetbal Vlaanderen had een plan. De oorspronkelijke bedoeling was om het provinciale en interprovinciale jeugdvoetbal te hervormen. Op die manier wilden ze ervoor zorgen dat de maand waarin iemand geboren wordt niet langer een grote impact zou hebben.

Rotatiesysteem

Het plan was om halfweg het seizoen de oudste spelers te laten doorschuiven naar een volgende categorie, waardoor iedereen een half seizoen de oudste en de jongste zou zijn.

"Kinderen die in de tweede helft van het jaar worden geboren, zijn ondervertegenwoordigd op de hogere niveaus. Ze krijgen minder kansen en minder speelminuten", aldus Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen tegen Sporza.

Stof doen opwaaien

Toch lijkt het plan van Voetbal Vlaanderen er (voorlopig) niet te komen, want er was veel tegenkanting en reactie op het plan.

"Na een grondige analyse beslisten we dat er momenteel onvoldoende draagvlak is bij onze clubs om de regelgeving in te voeren", klinkt het nu bij Voetbal Vlaanderen. "Weinig dossiers die de de afgelopen jaren meer stof deden opwaaien dan het geboortemaandeffect en het zogenoemde ‘roteren van de peildatum’."