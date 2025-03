Amateurclub trekt aan de alarmbel: toptransfer naar JPL levert hen geen euro op

Diegem Sport beleeft sportief sterke tijden en verdedigt zondag zijn leidersplaats tegen Rupel Boom. Naast het veld botst de club echter op een bekend probleem: het mislopen van een opleidingsvergoeding bij de transfer van Beni Mpanzu.

Bestuurder Willy De Bouw legt uit dat Mpanzu, die een contract had bij Diegem, kort voor het einde van de transferperiode overstapte naar Lierse. “Volgens een decreet uit ’96 kon hij vrij vertrekken zonder verbrekingsvergoeding. We zijn niet boos op Mpanzu, hij is een slachtoffer van het systeem", zegt De Bouw in HLN.

De situatie veranderde toen Mpanzu deze winter een profcontract tekende bij Cercle Brugge. “Cercle betaalde een transfersom aan Lierse, waardoor Mpanzu plots handelswaar werd", stelt De Bouw. Volgens de UEFA-regels moet na een eerste profcontract een opleidingsvergoeding worden betaald aan de vorige clubs.

Cercle Brugge heeft na Mpanzu’s transfer inderdaad een solidariteitsbijdrage overgemaakt aan Voetbal Vlaanderen. Diegem Sport verwachtte een deel van dat bedrag, maar dat blijkt niet zo te werken. “Voetbal Vlaanderen gebruikt die sommen voor ‘goede jeugddoelen’ in plaats van ze door te storten naar de clubs die de spelers opleidden.”

Voor een kleine club als Diegem betekent dit een stevige financiële aderlating. “We vragen niet veel, enkel dat het systeem eerlijk werkt. Dit had ons een mooie som kunnen opleveren die we goed konden gebruiken", zegt De Bouw.

Volgens hem is Vlaanderen de enige regio waar opleidingsvergoedingen niet automatisch worden doorgestort. “Zelfs in Wallonië is dat beter geregeld. We hopen dat Voetbal Vlaanderen dit probleem wil bekijken en oplossen.”