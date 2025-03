De 'Schande van Vikingur' is nog niet vergeten, spelers Cercle Brugge duidelijk richting staf en bestuur: "Ik wil donderdag en zondag spelen"

Cercle Brugge strijdt nog volop voor het behoud in de Jupiler Pro League, maar moet donderdag wel nog eerst aan de slag in de Conference League. Wat betekent dat? Gaat de Vereniging opnieuw roteren nadat het eerder hopen kritiek kreeg toen het dat deed tegen Vikingur.

Cercle Brugge staat voor een uitdagend Europees tweeluik tegen Jagiellonia Bialystok. Dat wordt zeker geen appeltje-eitje, want de ploeg speelt agressief voetbal.

De pijnlijke herinnering aan Vikingur IJsland vorig jaar hangt nog steeds boven Cercle. Toen leidde een geroteerd elftal tot een pijnlijke nederlaag en felle kritiek. Voormalig coach Miron Muslic distantieerde zich destijds van die keuze, wat uiteindelijk bijdroeg aan zijn vertrek bij de club. Het management van Cercle blijft echter achter die beslissing staan.

“De kritiek was toen fel overdreven", zegt woordvoerder Louis-Philippe Depondt in Het Nieuwsblad. “De ploeg die speelde had een transferwaarde van ruim 30 miljoen euro. Was dat een B-ploeg? Nee toch? We kenden gewoon een offday. Vikingur bewees later zijn waarde.” Over de opstelling tegen Jagiellonia wil hij weinig kwijt: “Iedereen die speelgerechtigd is, reist mee, en de coaches beslissen samen.”

Voor de spelers is er echter geen twijfel over mogelijk: de sterkste ploeg moet aan de aftrap staan. Middenvelder Hannes Van Der Bruggen is duidelijk over zijn ambities: “Hans Vanaken speelt toch ook alles bij Club Brugge?” Hij beseft hoe bijzonder deze kans is en wil zowel in Polen als zondag in de derby op het veld staan.

Cercle Brugge neemt Jagiellonia Bialystok dus uiterst serieus, maar houdt ook rekening met de zware verplaatsing en de belangrijke wedstrijd tegen stadsrivaal Club Brugge. De keuze van coach Ferdinand Feldhofer wordt dan ook een delicate balans tussen ambitie en pragmatisme.