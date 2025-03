Eerste - verrassende - transfer van Genk voor volgend seizoen in de maak? "Dat kan zijn keuze beïnvloeden"

Mike Penders werd eerder dit seizoen door Chelsea gekocht, maar mocht nog een jaar bij Genk blijven. De 19-jarige doelman weet echter nog niet waar hij volgend seizoen zal spelen. "Ik zou een jaartje extra bij KRC een goede keuze vinden", zegt ex-Genk-keeper Laszlo Köteles.

Volgens Engelse bronnen zou Chelsea Penders graag in Londen houden. The Mirror meldde deze week dat The Blues geen nieuwe doelman willen aantrekken en dat Penders een kandidaat is voor een plek in de A-kern.

Toch is de concurrentie stevig. Chelsea heeft momenteel al zes doelmannen onder contract, waaronder Kepa, Sanchez en Petrovic. De vraag is of Penders op zijn leeftijd voldoende speelkansen zal krijgen bij de Londense club.

Een uitleenbeurt lijkt dan ook een logische stap. "Genk is een mooie en goed georganiseerde club, in een sterke competitie. Kijk naar Maarten Vandevoordt, die ook een tijd in Genk bleef voor hij naar Leipzig trok", zegt Köteles in HBvL.

De beslissing van Penders kan afhangen van de play-offs. "Als Mike zich sterk toont in die topmatchen, kan dat zijn keuze beïnvloeden", denkt Köteles. "Misschien geeft het hem vertrouwen om nog een jaar te blijven, misschien overtuigt het hem net om hogerop te proberen."

Genk zou Penders graag nog een jaar aan boord houden, zeker als er zekerheid komt over een Europese groepsfase. In dat geval zou de club een verlengde huurdeal met Chelsea kunnen bespreken.

Voorlopig ligt alles nog open. "Chelsea heeft hem niet zomaar binnengehaald, dus Mike moet gewoon in zichzelf geloven", besluit Köteles.