Meer dan de helft van de ploegen in JPL weet nog niet welke play-offs het speelt: neemt nieuw format alle spanning weg?

Twee speeldagen voor het einde van de reguliere fase weten 9 van de 16 teams in de Jupiler Pro League nog niet mathematisch zeker welke play-offs ze zullen spelen. Een spanning die echter zal ontbreken vanaf het seizoen 2026-2027.

Vorige week besliste de Algemene Vergadering van de Pro League om vanaf het seizoen 2026-2027 terug te keren naar een competitieformat met 18 ploegen en dit zonder play-offs. De meningen verschillen tussen nostalgie naar het verleden en vragen over de competitiviteit van de competitie.

Naast het feit dat de Champions Play-offs tien speeldagen van hoog niveau bieden tussen de zes beste teams van het land, is de spanning in onze competitie zelden zo aanwezig geweest sinds hun introductie aan het begin van het seizoen 2009-2010. Zowel in de top 6, maar ook al eerder in het jaar.

Meer dan de helft van de competitie is nog niet beslist

Dit seizoen is daar het beste bewijs van. Twee speeldagen voor het einde van de reguliere fase weten 9 van de 16 teams nog steeds niet mathematisch welke play-offs ze over enkele weken zullen spelen.

Van Gent, zesde, tot Sint-Truiden, veertiende, is niemand zeker van zijn plaats. Zelfs al hebben de Buffalos nu 99% kans om het laatste ticket voor de top 6 te nemen, ten koste van Standard. Charleroi is nog steeds, puur mathematisch gezien, in de race om bij de eerste zes te eindigen.

STVV heeft dan weer een wonder nodig om de Relegation Play-offs te vermijden. Ze weten nog niet in welke play-offs ze zullen belanden, net als Westerlo, Cercle, Dender, Mechelen en OHL.

De negende in de stand die nog niet zeker is van het behoud twee speeldagen voor het einde van de reguliere fase, alleen een systeem met play-offs kan zo'n spanning mogelijk maken. Het begrip rechtvaardigheid moet ook op tafel gelegd worden, maar België zal over iets meer dan een jaar afscheid nemen van een kampioenschapsmodel dat een ongeëvenaard spektakel biedt.