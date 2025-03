Michael Verschueren blikt terug op hoe hij Vincent Kompany naar Anderlecht haalde: "Hij is altijd een eenzaam lichtpunt gebleven"

Michael Verschueren, voormalig sportdirecteur van Anderlecht, heeft altijd geloofd in het talent van Vincent Kompany. In een interview met HUMO blikt Verschueren terug op de periode dat hij Kompany naar Anderlecht haalde.

"Ik ben heel blij dat hij het nu bij Bayern München kan laten zien. Het bewijst dat mijn gevoel juist was", zegt Verschueren, die inmiddels bij Bayern München vaak overlegt met de toplui van de club. "Ze zijn waanzinnig tevreden", voegt hij eraan toe, verwijzend naar de lof die Bayern CEO Jan-Christian Dreesen voor Kompany heeft.

Toen Verschueren Kompany naar Anderlecht haalde, was het eerst niet de bedoeling dat Kompany trainer zou worden. "Ik wilde een sterke verdediger binnenhalen", vertelt Verschueren. "Maar hoe groot was de kans dat hij naar Anderlecht wilde komen?" Uiteindelijk bleek zijn gevoel goed, en werd Kompany niet alleen speler maar later ook speler-coach en uiteindelijk hoofdcoach van Anderlecht.

Wat Verschueren overtuigde van Kompany, was de toewijding en kennis die de verdediger had opgedaan bij Manchester City. "Hij had jarenlang in een topclub gewerkt en urenlange gesprekken gevoerd met Pep Guardiola", legt Verschueren uit. "Maar hij had ook veel zelfstudie gedaan. In zijn laatste maanden bij City behaalde hij een masterdiploma in Business Administration."

De weg naar het hoofdtrainerschap bij Anderlecht was voor Kompany niet zonder uitdagingen. Blessures dwongen hem om eerder dan verwacht te stoppen met spelen en zich volledig op het coachen te richten. "Ik ben niet afgerekend op Vincent Kompany", zegt Verschueren hierover. "Integendeel: ook in de moeilijke momenten is Vincent altijd een eenzaam lichtpunt gebleven."

Verschueren zelf had echter zijn eigen leercurve als sportdirecteur. "Ik heb als sportdirecteur het metier moeten leren", geeft hij toe. "Dat mag niet: je moet je metier kénnen voor je erin stapt. Die fout is me achteraf aangerekend en ik heb het aanvaard."

Hoewel hun professionele wegen elkaar hebben gekruist, blijven Verschueren en Kompany contact houden. "We wisselen soms berichtjes uit", zegt Verschueren. "Hij antwoordt altijd, maar ik val hem niet lastig. Binnenkort pik ik zeker een wedstrijd van Bayern mee."

Voor Verschueren was de keuze om Kompany naar Anderlecht te halen een van de beste die hij heeft gemaakt. Hij ziet in Kompany niet alleen een fantastische speler, maar ook een uitstekende coach. "Wat heeft die jongen níét?" vraagt hij zich af. "Hij heeft alles in zich om het ver te schoppen."