Traditieclub op weg naar de titel, maar aanvoerder slaat aan de alarmbel vlak voor lastige wedstrijd

Met nog zeven speeldagen te gaan en een voorsprong van zeven punten lijkt SK Roeselare op weg naar de titel. De club wil zo snel mogelijk het kampioenschap veiligstellen en rekent daarom meer dan ooit op zijn aanvoerder Fries Deschilder.

Aanvoerder Fries Deschilder speelde dit seizoen al ruim 21 wedstrijden op het middenveld van Roeselare. Volgens de 32-jarige aanvoerder speelt de ervaring binnen de kern een grote rol in de huidige prestaties van de club, iets wat zeker van pas komt in de titelstrijd.

"Het voordeel aan deze kern is dat iedereen de ervaring heeft en te allen tijde rustig blijft. Er resten ons nog zeven finales om ons einddoel te realiseren, maar ik hoop toch dat we de klus sneller kunnen klaren", vertelt de aanvoerder in Het Nieuwsblad.

De promotie naar eerste nationale lonkt, en Deschilder hoopt dat Roeselare zich binnenkort op een hoger niveau kan bewijzen. "Een club als SK Roeselare zou het wel verdienen om zich te tonen op het podium van eerste nationale. Wij horen daar zeker thuis, maar we moeten nu nog even geduld hebben en scherp blijven", besluit de aanvoerder.

Geen plaats voor gemakzucht

Toch waakt de aanvoerder voor gemakzucht. De koploper mag volgens Deschilder niet denken dat ze de titel zomaar kunnen binnen halen. “Het is niet omdat we al vaak wonnen dat het opeens op automatische piloot gaat. We beseffen dat elke ploeg ons het leven zuur wil maken en punten wil afpakken. Het is nu dus zaak om elke wedstrijd met dezelfde mentaliteit aan te vatten."

Dit weekend speelt Roeselare tegen Voorde-Appelterre, de rode lantaarn in de reeks. Op papier lijkt dit een haalbare kaart, maar de heenwedstrijd eindigde verrassend op een 0-0-gelijkspel.