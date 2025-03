Zware kritiek op Pep Guardiola over hoe hij omgaat met Kevin De Bruyne: "Waarom gebeurt dat niet met hem?"

De toekomst van Kevin De Bruyne bij Manchester City is onderwerp van discussie in Engeland. Analisten Jamie Carragher en Gary Neville verschillen van mening over zijn perspectieven. "Zijn tijd is stilaan om", stelt Carragher, die benadrukt dat blessures hem steeds vaker parten spelen.

Carragher ziet De Bruyne als de beste speler in de geschiedenis van Manchester City, maar verwacht dat hij na dit seizoen naar de MLS of Saudi-Arabië trekt. "We moeten hem gewoon vieren tot het einde van het seizoen", zegt hij. Neville is het daar niet mee eens en vindt dat De Bruyne nog jaren mee kan. "Zijn spel is niet afhankelijk van snelheid, maar van zijn positionering en beslissende acties", legt hij uit. Volgens Neville kan de middenvelder perfect nog enkele seizoenen presteren, zolang hij energieke spelers rondom zich heeft. De discussie draait ook rond de evolutie van De Bruyne’s rol op het veld. Carragher dacht altijd dat hij zou afzakken naar een positie zoals Xabi Alonso. "Maar Pep geeft hem die rol niet", merkt hij op. Neville vindt dat vreemd. "Waarom kan hij geen Modric, Scholes of Pirlo zijn?" vraagt hij zich af. "Ook zij speelden hoger op het veld en zakten later wat terug. Waarom gebeurt dat niet bij De Bruyne?" Carragher wijst op De Bruyne’s temperament. "Als het niet loopt bij zijn ploeg, zie je dat aan hem. Zijn potje kookt snel over, net zoals bij België", stelt hij. Toch blijft hij lovend. "Hij is een van de beste die we in de Premier League al gezien hebben", besluit Carragher. "Daarom ga ik hem echt vieren de komende maanden."