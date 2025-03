Het gaat niet goed met voormalige Rode Duivel: "Ik ben op sterven na dood"

Het gaat echt niet goed met Gilbert Bodart. Hij plaatst al enkele weken zeer verontrustende berichten op sociale media en deed onlangs zijn verhaal bij 'La Meuse'.

Gilbert Bodart, voormalig doelman van Standard en ex-Rode Duivel, stelt het niet goed. Een jaar geleden probeerde hij zichzelf van het leven te beroven door in de Maas te springen. Nadien zat hij 7 dagen in de cel vanwege een oude rechtszaak.

Ondertussen lijkt het niet veel beter te lopen. Op sociale media plaatst hij nu geregeld verontrustende berichten. "Niemand helpt me. C’est fini. Het is voorbij. Geen hypofyse meer. Het enige wat ik nu nog kan doen is wachten op mijn dood. Bedankt aan iedereen die me heeft laten lijden door te liegen", klinkt het in een Facebook-post die hij onlangs plaatste.

La Meuse contacteerde hem omwille van de zorgwekkende situatie. "Niemand beantwoordt mijn oproepen om hulp. Niemand helpt me. Ik heb nog geen euro ontvangen, ook al heb ik 80.000 volgers op sociale media", zei hij.

"Voor morgen moet ik 500 euro zien te vinden. Advocaten zijn niet goedkoop! Ik walg ervan. Kon ik jullie maar vertellen over al het onrecht dat mij wordt aangedaan", gaat Bodart verder.

Ook met zijn gezondheid gaat het niet goed. "Ik ben op sterven na dood en ik wil dat mensen dat zien. Ik slik elke dag cortisonen. Mijn medicijnen zijn ook niet goedkoop. Ik ga dood, dat is zeker. Ik ben al tien kg afgevallen. Geestelijk en lichamelijk ben ik aan het einde van mijn Latijn", besluit Gilbert Bodart.