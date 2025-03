Honderdduizenden minuten en bijna 400 goals: Cijfers tonen de absolute kracht van de jeugdopleiding van Anderlecht

Neerpede is door de jaren heen een van de grootste jeugdacademies van Europa geworden. Volgens onderzoek CIES Football Observatory behoort de jeugdwerking bij de beste van de wereld als het gaat over het aanleveren van spelers aan de grote vijf competities.

Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Jeremy Doku,... Het lijstje van toptalenten die via de jeugdacademie van Anderlecht zijn kunnen doorstoten naar de absolute wereldtop in het voetbal.

34 spelers

Volgens het CIES leverden zij sinds 2005 34 verschillende spelers af aan de grote vijf competities in het voetbal (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk). Daarmee komen ze in de top 10 clubs die zelf niet tot die grote vijf competities behoren.

Wil Anderlecht de top 3 binnenstormen, dan zal het nog een flink tandje moeten bijsteken. Op de derde plek staat het Argentijnse River Plate met 51 spelers en op de tweede plek het Portugese Sporting CP met 64 jeugdproducten. Nummer 1 Ajax lijkt onmogelijk; die heeft met 73 afgevaardigden het dubbele van paars-wit.

Gemiddeldes

In totaal speelden die 34 Anderlecht-spelers 191.574 minuten. Dat komt uit op zo'n 5.634 speelminuten per speler (of 62 keer 90 minuten). Geen slecht gemiddelde, zeker als je weet dat er ook spelers bij die 34 zitten die amper minuten hebben gescoord in de topcompetities (bv. Charly Musonda), of er nog maar pas aan de slag zijn (Duranville).

Ook opvallend: in totaal scoorden de 34 jeugdproducten 390 doelpunten. Dat komt uit op iets meer dan 11 doelpunten per kop. Maar ga er maar vanuit dat aanvallende spelers als Romelu Lukaku dat gemiddelde wel flink naar boven hebben gekrikt.

Tienduizend wedstrijden

We mogen in ons Belgenlandje niet alleen trots zijn op het goede werk van Anderlecht wat jeugdwerking betreft. Ook de jeugd van onder andere Genk en Club Brugge draait op volle toeren, vooral het laatste decennium.

Volgens andere cijfers van het CIES leverden maar liefst 39 verschillende Belgische teams spelers af aan de top 5-competities. Volgens hun cijfers zou het gaan over 160 spelers die samen bijna 10.000 wedstrijden aflegden.