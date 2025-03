Hubert en Anderlecht hadden gelijk over Amando Lapage: Westerlo neemt ook zijn tijd met de kleinzoon van Paul Van Himst

Amando Lapage is naar KVC Westerlo gegaan om daar speeltijd te krijgen in het eerste elftal, iets wat hij niet zou hebben gekregen bij Anderlecht. Maar zelfs in de Kempen zit het op dit moment niet mee.

Vraag: als Amando Lapage niet de kleinzoon van Paul Van Himst was geweest, zou de publiciteit rond zijn eerste stappen bij Anderlecht dan hetzelfde zijn geweest? Je kiest je familie niet, en dit is natuurlijk geen kritiek op Lapage, maar het antwoord is duidelijk: nee.

Kleinzoon zijn van de grootste speler in de geschiedenis van RSC Anderlecht heeft zwaar gewogen op de schouders van Amando Lapage en dat zou niet mogen, aangezien het duidelijk is dat de twee niet vergelijkbaar zijn, zowel qua stijl als ruw talent. Maar zo is het nu eenmaal: bij elke vermelding van zijn naam werd de omschrijving "de kleinzoon van Paul Van Himst" toegevoegd, net als in onze titel.

In een RSCA dat verlangt naar paars-wit-DNA was het nog verleidelijker. Het symbool van de kleinzoon van zo'n legende die doorbreekt in de U23 en daar aanvoerder wordt, was prachtig en velen keken ernaar uit om Lapage een kans te zien krijgen in het eerste elftal.

Nog niet klaar voor Anderlecht... of voor 1A?

Maar Brian Riemer, gevolgd door David Hubert, oordeelden dat hij nog niet klaar was. De mening van Riemer over de ontwikkeling van jonge spelers kan in twijfel worden getrokken: hij was het bijvoorbeeld die Noah Sadiki naar de uitgang duwde, waar velen hem nog steeds kwalijk nemen. Maar Hubert managet zijn jongens aardig sinds zijn komst.

(vervolg na de foto)

Een factor die zowel het publiek als de pers ertoe aanzette om Lapage in het eerste elftal te eisen: de defensieve problemen van Anderlecht, met name het rampzalige niveau van Zanka. Zelfs Leander Dendoncker deed het bijna slechter toen hij tijdelijk inviel. Maar David Hubert en Olivier Renard besloten dit probleem op te lossen door Adryelson en Lucas Hey deze winter te halen, en tot nu toe is dat een goede gok gebleken.

Lapage, die op het hoogste niveau wou spelen, tekende deze winter bij Westerlo... en bevestigt daarmee waarschijnlijk dat Hubert het bij het juiste eind had. Timmy Simons heeft hem nog geen basisplaats gegeven sinds zijn komst.

Hij die nu eindelijk alleen maar Amando Lapage zal kunnen zijn, en niet langer "de kleinzoon van...", heeft nog steeds vooruitgang te boeken en kan dat nu op zijn gemak doen, zonder overdreven verwachtingen, om waarschijnlijk volgend seizoen tot bloei te komen.