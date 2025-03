Voormalig sterkhouder van de Rode Duivel komt met ongezouten mening over keuzes van Karetsas en Talbi én geeft ook meteen Vincent Mannaert lik op stuk

Vincent Mannaert wil in de toekomst enkel nog spelers in de Belgische jeugdelftallen zien voetballen die ook volledig voor België willen kiezen. Gert Verheyen is het niet eens met die politiek.

Konstantinos Karetsas en Chemsdine Talbi lieten de voorbije weken weten dat ze niet voor de Rode Duivels gaan kiezen. De sterkhouder van KRC Genk kiest uiteindelijk voor Griekenland, terwijl het goudhaantje van Club Brugge voor Marokko gaat voetballen.

Ook Vincent Mannaert betreurt die keuzes. Temeer omdat beide spelers in België zijn opgeleid én voor de Belgische jeugdelftallen hebben gevoetbald. "Vanaf nu gaan we ook in de jeugdreeksen enkel verder met spelers die hun keuze wel kunnen maken", klinkt het fors bij de sportief directeur.

"Wat ga je doen met een jongen die bij de Belgische U15 speelt en een dubbele nationaliteit heeft?", vraagt Gert Verheyen zich luidop af in Extra Time. "Die speler een contract laten tekenen waarin hij belooft om ook later voor België te kiezen? Of hem misschien een tattoo laten zetten?"

Verheyen is het duidelijk niét eens met de koers die de Belgische voetbalbond wil varen. "Het is nu eenmaal de realiteit dat er jongens zijn met meerdere nationaliteiten. En die spelers kunnen veranderen van nationale ploeg. Daar moet je dan maar tegen kunnen."

"We moeten die keuzes ook allemaal relativeren", is Verheyen op dreef. "Gaan we enkel een goede ploeg hebben als Karetsas en Talbi voor de Rode Duivels kiezen? Ik denk het niet, hé. Bovendien krijgen alle landen hiermee te maken. We zijn zeker niet de enigen."