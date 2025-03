Noodlot slaat toe voor ex-voetbaltopper in Masters of Madness: "Operatie en veel kine"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het werd heel stil in de Waagnatie in Antwerpen, op het slot van de zesde speeldag. Plots ging Guillaume Gillet neer.

Het was de allerlaatste minuut van speeldag zes, toen Guillaume Gillet plots op de grond ging zitten en naar zijn knie tastte. Hij ging met de nodige pijn naar de kant.

Masters of Madness eindigde zo in mineur voor Gillet. Hij hield aan het voorval een gescheurde kruisband over, met alle gevolgen van dien. De feiten werden nu pas duidelijk, maar dateren eigenlijk al van twee maanden geleden toen het programma opgenomen werd.

“Ik ben erg boos geweest op mezelf. De wedstrijd was sowieso al verloren, terwijl we al zeker waren van de halve finales”, vertelt hij aan Sporza.

“Waarom stond ik nog op het veld? Ik vroeg nochtans vaak om te wisselen zodat iedereen minuten kon maken. Ach, als ik iets doe, ga ik er altijd voor de volle 100% voor. Ook in Masters of Madness.”

In zijn carrière zelf kwam Gillet dergelijke zaken niet tegen. “Dit is mijn eerste grote blessure. Mensen hebben daarmee gelachen. Als je gestopt bent en wat ouder wordt, reageert je lichaam niet meer hetzelfde zeker? De gevolgen waren ook niet min. Een operatie, veel sessies bij de kine…”