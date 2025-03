Sardella komt met duidelijke boodschap richting fans van Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht ging met 2-0 onderuit bij Westerlo. Dat zorgde voor stevig gemor onder de Anderlechtfans na de wedstrijd.

Na de wedstrijd op Westerlo schreeuwden de fans van Anderlecht voor het ontslag van trainer David Hubert. De prestatie van vandaag op Westerlo belooft niet veel goeds richting de play-offs.

Of Hubert bij het Anderlechtbestuur ter discussie staat is maar zeer de vraag, al zagen we de voorbije dagen ook iemand als Jonas De Roeck ontslagen worden bij Antwerp.

Killian Sardella verwoordde het gevoel na Westerlo. “Er overheerst vooral teleurstelling en spijt”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “We hebben deze nederlaag vooral aan onszelf te danken. We spelen een ronduit slechte eerste helft. We misten intensiteit en scherpte.”

Na de rust ging het wat beter, ook tactisch, maar dat bleek onvoldoende om de situatie nog recht te zetten. David Hubert was achteraf bijzonder hard voor zijn spelers, maar Sardella maakt zich geen zorgen.

Over de reactie van de fans was hij duidelijk. “Ik kan begrijpen dat ze boos zijn”, zegt Sardella, al staat hij niet achter hun idee om de coach te ontslaan.

“Ik vind het niet logisch wat de supporters riepen. David doet heel goed werk sinds hij er is. Vóór Nieuwjaar kenden we echt een goeie periode. Dat is ook dankzij de coach. De spelers staan nog allemaal achter hem. Hubert doet echt heel goed werk”, besluit hij.