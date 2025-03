Ex-Rode Duivel heeft slecht nieuws voor Anderlecht: "Kunnen niet concurreren met Genk, Brugge en Union"

De 2-0-nederlaag op het veld van Westerlo heeft zijn sporen nagelaten bij Anderlecht. Paars-wit had de drie punten kunnen gebruiken om met een goed gevoel de playoffs in te gaan. Nu vreest analist Philippe Albert dat ze hun titeldromen mogen vergeten.

Het kwam een beetje als een donderslag bij (letterlijk) heldere hemel. Anderlecht ging 2-0 de boot in tegen degradatiekandidaat Westerlo en staat nu zeven punten achter nummer 3 Union. Nu gaat paars-wit moeten oppassen dat ze niet worden ingehaald door Antwerp en Gent.

Obsessie

"Anderlecht heeft de plank misgeslagen in Westerlo", vertelt 41-voudige Rode Duivel Philippe Albert bij Le Soir. "Het is ongelooflijk om dit over Sporting te zeggen, maar ze kunnen niet concurreren met de teams die boven hen staan ​​in het klassement."

"Je moet realistisch zijn, en David Hubert is dat zeker. Zijn uitdaging is om met zijn beste elftal de bekerfinale tegen de club te bereiken", aldus Albert. "In één wedstrijd is het mogelijk om tegen Brugge te spelen, maar niet in de gehele play-offs."

Ondanks het feit dat de punten zullen gehalveerd worden in de playoffs, heeft Albert weinig vertrouwen in de titelkansen van Anderlecht. "Helaas zal de titel nog niet voor dit jaar zijn, maar de obsessie is om een ​​trofee te winnen, wat Sporting sinds 2017 niet meer is gelukt."

Volgende week neemt Anderlecht het op tegen een andere degradatiekandidaat, Cercle Brugge. Als paars-wit die wedstrijd niet wint, zou het kunnen dat Antwerp over hen springt en dat Gent op gelijke hoogte komt. Geen ideale positie om de Champions Playoffs in te gaan, en een te vermijden scenario dus.