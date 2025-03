Dit moet blauw-zwart vuur geven! Britse pers laat er geen twijfel over bestaan wat Aston Villa - Club Brugge betreft

Na een 1-3 nederlaag thuis staat Club Brugge woensdag tegenover Aston Villa in een cruciale returnwedstrijd. Voor de Britse pers is de kwalificatie van The Villans ondertussen eigenlijk al een formaliteit.

Club Brugge maakt zich klaar om woensdagavond Aston Villa te trotseren voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. De Britse pers lijkt alvast overtuigd wat er gaat gebeuren. Pijnlijke thuisnederlaag Na een pijnlijke 1-3 nederlaag thuis in de heenwedstrijd is de Brugse hoop niet al te groot, maar de Engelse media geven hen zo mogelijk nog minder kans om het tij te keren. Volgens TalkSport is het kristalhelder: "Alleen Liverpool heeft meer punten thuis verzameld in de Premier League dan de mannen van Unai Emery." De Villans waren bijna onverslaanbaar dit seizoen thuis. TalkSport erkent dat Brugge kan scoren, maar voorspelt toch een nieuwe overwinning voor Aston Villa. Stevige voet in kwartfinales? Volgens de BBC zou Aston Villa al "een stevige voet in de kwartfinales hebben." Een onverbiddelijke vaststelling die het heersende optimisme rond de ploeg van Emery weerspiegelt. The Mirror steunt dan weer op de expertise van de voormalige Engelse international Martin Keown om zijn analyse te valideren. De analist is duidelijk: Aston Villa staat "op poleposition" om door te gaan naar de volgende ronde. En toch blijft het voetbal ...





Volg Aston Villa - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.