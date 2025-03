Steunpilaar Antwerp (en mogelijk Rode Duivel) bekent: "God weet waar ik nu zou zitten als mijn moeder dat telefoontje niet had gedaan"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zeno Van Den Bosch, de centrale verdediger van Antwerp en onlangs geselecteerd in de préselectie van Rudi Garcia voor de Rode Duivels, blikt terug op zijn buitengewone parcours tot waar hij nu staat.

Zeno Van Den Bosch heeft een hobbelige parcours afgelegd voordat hij zich wist te vestigen in de wereld van het professionele voetbal. In zijn jeugd droeg hij de kleuren van Lierse SK, een club die een sleutelrol speelde in zijn beginjaren. Het faillissement van de club veranderde alles en dwong hem om nieuwe kansen te zoeken.

Lierse failliet

De jonge verdediger herinnert zich deze periode nog heel goed. "Lierse ging failliet, en dankzij een schoolvriend die in Antwerpen speelde, slaagde mijn moeder erin om het nummer te krijgen van iemand van de jeugdafdeling bij Antwerp", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Deze toevallige gebeurtenis markeerde een keerpunt in zijn leven en opende de deur naar een nieuw voetbalavontuur. De moeder van Van Den Bosch speelde een cruciale rol in deze transitie. Vastbesloten om haar zoon te ondersteunen, zette ze alles op alles om hem een kans te geven om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Proefperiode bij Antwerp

"Ze vroeg of het mogelijk was om een proefperiode te doen. Na een week kreeg ik te horen dat ik mocht blijven. Als ze nooit gebeld had, God weet waar ik geëindigd zou zijn," bekent hij.

De rest is geschiedenis. Vandaag is Van Den Bosch uitgegroeid tot een steunpilaar in de verdediging van Antwerp, en bewijst hij dat obstakels kunnen worden overwonnen met de juiste attitude en een gezonde omgeving.