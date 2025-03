Zoals Lierse in 1971? Hans Vanaken leeft op hoop en zegt wat Club Brugge moet doen tegen Aston Villa

Voor Hans Vanaken en Club Brugge wordt het geen makkelijke opdracht om een 1-3 nederlaag op te halen in Birmingham. Toch blijven ze er ook bij blauw-zwart wel degelijk in geloven. Makkelijk wordt het niet, maar alles kan in het voetbal.

Het is al van de jaren '70 geleden dat een Belgisch team nog eens een thuisnederlaag met twee doelpunten wist uit te wissen om zich te kwalificeren. Toen werd het in 1971 0-2 voor Leeds United in Lierse en een week later 0-4 in Engeland.

Lastig scenario?

Zo'n scenario lijkt zich niet meteen te gaan ontspinnen op woensdagavond. Maar in voetbal weet je natuurlijk nooit. Dat beseft ook Hans Vanaken, die kort voor de wedstrijd nog sprak met VTM.

"We waren de underdog en dat zijn we nu nog een beetje meer", aldus Vanaken. "We hebben op zich weinig te verliezen. Ik denk dat we gewoon alles op alles gaan zetten om twee goals meer te maken dan hun."

Wedstrijdplan

"Of er meer druk komt? Neen, zeker niet. Ook niet het verloop van de wedstrijd. Hoe meer naar het einde toe, hoe meer we misschien dingen gaan moeten forceren."

"Maar ik denk niet dat we vanaf minuut 1 alles moeten opengooien. Als je in minuut 70 de 0-1 maakt, dan heb je nog twintig minuten om alles op alles te zetten. We hebben een plan hoe we deze wedstrijd willen beginnen."