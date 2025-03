Anderlecht in moeilijke situatie met contracten bepalende spelers: "Bij hem moeten ze verlengen om de jackpot te kunnen krijgen"

Anderlecht heeft heel wat jongens wiens contract in 2026 of 2027 afloopt. Dat is voor Olivier Renard ook hinken op twee gedachten, want wie moet hij houden en wie moet hij laten vertrekken? Het is immers niet zo dat er verwacht wordt dat de huidige kern brokken gaat maken in de toekomst.

Er zijn er een paar die sowieso volgend seizoen al vertrekken. Leander Dendoncker, Samuel Edozie en Adryelson worden gehuurd. Bij Edozie is er geen aankoopclausule voorzien en die van Dendoncker (7 miljoen) en Adryelson (6 miljoen) liggen gewoon te hoog. Het is nu ook niet zo dat Anderlecht uit de Europa League de jackpot haalde en ineens veel meer middelen heeft.

Drie spelers die veel kunnen opbrengen maar met verschillende situaties

Die zullen moeten komen uit de verkoop van spelers. Dan wordt er vooral gekeken naar drie spelers: Yari Verschaeren, Mario Stroeykens en Kasper Dolberg. De drie jongens met de grootste transferwaarde en bij Verschaeren en Stroeykens loopt het contract eind volgend seizoen af.

Bij die laatste zijn er nog wel onderhandelingen bezig over een verlenging, maar dat wil niet zeggen dat hij niet verkocht zal worden. Het betekent gewoon dat Anderlecht sterker zal staan in de onderhandelingen en rond de 20 miljoen euro kan vragen. Dat is anders moeilijk voor een speler die volgend jaar in januari vrij mag onderhandelen met andere teams. Hem moeten ze verlengen om de jackpot te kunnen krijgen.

Verschaeren is dan weer een ander geval. Hij loopt al bijna 16 jaar rond bij de club en speelt al zes jaar in de eerste ploeg. Hij heeft ook al een aantal contractverlengingen achter de rug en is zo één van de beter betaalde spelers van de club. Hem nog eens verlengen betekent ook een contractverbetering. Renard moet de loonmassa ook onder controle houden.

Het moeilijkste dossier wordt Kasper Dolberg. Fit de beste spits in België, maar ook de man die in de top drie staat van grootste lonen. Hij zou bij een goeie play-offs uiteraard heel wat interesse opwekken en heeft nog een contract tot medio 2027. Dus komende zomer zou hij heel wat geld kunnen opbrengen, maar vindt er maar eens een vervanger voor...

Leoni en Rits

En dan is er nog Théo Leoni, wiens contract volgend seizoen ook afloopt. Hij kan tekenen tot 2030, maar niet aan het loon van een basisspeler. Want zo zien ze hem ook: een man die van de bank kan komen of kan depanneren. Het management van de publiekslieveling wil echter het onderste uit de kan halen. En dat stoort, want eigenlijk had Leoni in 2024 zijn contract al geregeld willen hebben gezien.

Ten laatste moet Olivier Renard ook een evaluatie maken van Mats Rits. Die is in 2026 ook einde contract, maar het ziet er niet naar uit dat hij nog een verlenging gaat krijgen. Ook hij is een grootverdiener bij Anderlecht, maar is er dan ook al 32 en met Cedric Hatenboer heeft Anderlecht al een vervanger vastgelegd.