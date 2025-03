Deze club gaat volgens Wilmots & Co als favoriet de Europe Play-offs in: "Het kan ze niet schelen"

De tickets voor de Europe Play-offs zijn bijna allemaal verdeeld. Zes teams zullen er strijden om een plekje in Europa te veroveren. De analisten van La Tribune namen de grootste kanshebbers onder de loep. "Wees voorzichtig met Westerlo."

De voorlaatste speeldag in de reguliere competitie was er eentje met gemengde gevoelens voor heel wat clubs. Standard en Charleroi waren door hun nederlagen tegen respectievelijk Union en Mechelen niet in staat zich te plaatsen voor de Champions Play-offs.

Op hetzelfde moment kon KV Mechelen zich verzekeren van het behoud en heeft ook Westerlo dankzij zijn overwinning tegen Anderlecht bijna het ticket voor het volgende seizoen in de JPL beet.

Op dit moment hebben de Kemphanen, samen met OHL, de beste papieren om deel uit te maken van de Europe Play-offs. De winnaar van deze play-offs zal een wedstrijd tegen de vierde uit de Champions' Play-offs spelen om te bepalen wie er nog Europa intrekt.

Zebra's

Maar wie gaat er als favoriet de Europe Play-offs in? Volgens de analisten van La Tribune is die favoriet duidelijk. "Voor mij is Charleroi de favoriet. Maar we moeten ook zien hoe de staf hun spelers gaat managen", vertelt Nordin Jbari.

Ook voormalig bondscoach Marc Wilmots schuift de Zebra's naar voren als favoriet: "Charleroi heeft een heel goed team. Maar elke keer dat ze meer konden, lukte het niet. De echte vraag is: wie gaat deze PO2 ten volle spelen?"

Huurlingenlegioen

Volgens de analisten zal dat alvast niet Standard zijn. Volgens hen is het feit dat ze over een huurlingenlegioen beschikken geen voordeel in deze play-offs. Standard heeft al 20 wedstrijden op rij niet gewonnen in Play-off 2, geen ideale statistiek.

Hoe zal Ivan Leko zijn team kunnen motiveren? Zeker een team waar driekwart van de spelers is uitgeleend... De spelers zouden voor zichzelf kunnen spelen, om te pronken. Maar ze zullen er volgend seizoen niet zijn. Het kan ze niet schelen of ze spelen om Europa te halen",aldus Cécile De Gernier .

Ook ex-Rode Duivel Philippe Albert schuift een favoriet naar voren. Alleen hebben die nog een punt nodig op de laatste speeldag om erbij te zijn. "Wees voorzichtig met Westerlo. De Kempen-ploeg zal vrij spelen. Er zit kwaliteit in deze ploeg. Een vrij team kan gevaarlijk zijn."