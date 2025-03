"Hij kon alles": Vincent Janssen ook lid van fanclub van deze gewezen Rode Duivel, Frank Boeckx komt met pittige anekdote

Als er één Rode Duivel is waar - naast Kevin De Bruyne en Eden Hazard - doorheen de jaren heel veel lof kwam? Dan is het voor Moussa Dembélé. Iedereen is fan van de gewezen Belgische international, die ook op training altijd bijzonder veel indruk maakte.

In Extra Time was Vincent Janssen van Royal Antwerp FC te gast. Ook hij speelde ooit samen met Moussa Dembélé en heeft dan ook veel lof voor de gewezen Rode Duivel.

"We zagen hem op training en we hadden geen bal want Moussa had hem. Je kon de bal niet van hem afpakken en hij deed er altijd iets goeds mee. Noem het maar op en hij kon het. Hij kon alles."

Hij kon alles

Ook Frank Boeckx was vol lof: "Hij had jammer genoeg ook kapotte enkels, want anders was hij veel langer kunnen doorgaan op het hoogste niveau. En het is ook een zalige mens naast het veld."

"Hij had ook een gevaarlijk kantje, waarbij hij zich dan wegstopte achter een gordijn en probeerde mensen uit de tent te lokken om iets negatiefs over hem te zeggen. Het was echt een goede mens, ook naast het veld."

Iedereen is het erover eens: zijn carrière had eigenlijk nog straffer moeten zijn. Het kwam er echter nooit van, met name dus door vele blessures.