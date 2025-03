Is er nog hoop voor Beerschot? Patrick Goots maakt nu al de rekening op

Beerschot staat troosteloos op de laatste plaats in de Jupiler Pro League. Is het behoud nog mogelijk in de playdowns vraagt Patrick Goots zich af?

De nederlaag van Beerschot op bezoek bij STVV was een ferme klap voor de mannen van trainer Dirk Kuyt. De achterstand met de veertiende in het klassement is ondertussen opgelopen tot maar liefst 13 punten.

En toch zat er opnieuw meer in voor Beerschot, zo oordeelt Patrick Goots. “Als je alle gemiste penalty's bij elkaar optelt - en dat zijn er ondertussen vier op vijf - dan had Beerschot makkelijk een zestal punten meer kunnen tellen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Dat zou een totaal ander beeld geven aan de huidige situatie. “Met 24 punten doe je natuurlijk wel nog mee voor het behoud, terwijl nu het kalf helemaal verdronken is."

Veel hoop is er volgens de analist niet meer, zelfs met een reeks playdowns voor de deur de komende weken. "Het is een utopie om te denken dat het nu al zijn matchen zal winnen.”

En volgens Goots zou dat zelfs niet genoeg zijn, want ook de andere ploegen zullen punten pakken. “Beerschot moet proberen in schoonheid afscheid te nemen van de Jupiler Pro League en zich beginnen voor te bereiden op een felle promotiestrijd in 1B”, besluit hij.