De derde helft 🎥 "Ik wist dat het ging terugkomen, rotzak": Frank Boeckx wordt door de mangel gehaald voor 'foutje'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de omkadering van de Europa League en Conference League op donderdagavond in de studio's van Play Sports werden heel wat analyses gemaakt. Daarbij was onder meer Frank Boeckx te gast, die door de mangel werd gehaald.

Frank Boeckx had bij de Champions League-aflevering rond Bayern München de nodige moeite om de naam van Dayotchanculle Upamecano uit te spreken. Moeite met uitspreken van Upamecano Tot twee keer toe ging het 'verkeerd' voor de gewezen doelman van RSC Anderlecht. En dat hadden ze ook in de studio door - ook op donderdagavond werd er nog eens naar verwezen. @playsportsbelgium Moeilijke namen uitspreken, niet altijd even simpel! 🗣️😂 ♬ origineel geluid - Play Sports "Ik wist dat het ging terugkomen, rotzak", kon Boeckx zelf er wel hartelijk om lachen. Waarop Dennis Xhaët de beelden nog een tweede keer liet zien. Toegegeven: Upamecano is geen makkelijke naam om uit te spreken. Week van Hein Vanhaezebrouck gemaakt door mopje "Het heeft mijn week gemaakt", kon ook Hein Vanhaezebrouck er meer dan hartelijk om lachen in de studio's. "Den Bob is er overal mee rondgegaan. We hebben er enorm mee gelachen." "Iedereen die het ziet ... veel mensen zijn er gelukkig door geworden." Waarop aan Boeckx gevraagd werd om de basiself van Jagiellonia Bialystok door te nemen. Er kan al eens een grapje af en waarom ook niet ...





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur