Antwerp zonder uitfans, verantwoordelijken moeilijk eruit te halen: "Er heerst zwijgplicht"

Antwerp zal zondag zonder zijn fans moeten spelen op het veld van Standard. Dit is een gevolg van herhaalde incidenten bij uitwedstrijden, waarbij de derby tegen Beerschot de druppel was. "Het is moeilijk om de verantwoordelijken eruit te pikken", klinkt het bij de fans.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Antwerp bestraft met een boete van 10.000 euro en een verbod op uitfans voor twee opeenvolgende wedstrijden. Naast de confrontatie met Standard zullen er dus ook geen Antwerp-supporters aanwezig zijn bij de eerste uitmatch in Play-off 1.

De problemen sleepen al langer aan. Vorige zomer liep een vrouwelijke Antwerp-supporter brandwonden op nadat vuurwerk werd gegooid richting het vak van Club Brugge.

Begin dit jaar liep het opnieuw uit de hand bij Beerschot, waar vuurwerk in de familietribune terechtkwam en spelers van de thuisploeg na afloop belaagd werden. “We hebben niets tegen pyro, het kan sfeer brengen", zegt Dominik Van Landeghem, voorzitter van de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) in GvA. “Maar het moet wel veilig blijven, en dat was hier duidelijk niet het geval.”

De grote uitdaging blijft om relschoppers uit de groep te halen. “Dat is erg lastig", geeft Van Landeghem toe. “Binnen supportersgroeperingen is vaak bekend wie verantwoordelijk is, maar dat betekent niet dat we hun namen gaan doorgeven. Er heerst een zwijgcultuur. Bovendien maken maskers identificatie moeilijk.”

Ook de aanpak van de politie roept vragen op. “Voor de derby tegen Beerschot werden twaalf supportersbussen gecontroleerd, maar er werd nauwelijks iets gevonden. Ze namen acht strandballen in beslag, maar meer niet. Dat is als vertrekken op vakantie met een lege koffer en die pas na de douane vullen", zegt Van Landeghem kritisch.

Antwerp heeft op dat vlak een problematisch verleden. In 2021 werd de club al eens gestraft met een lege Bosuil tegen Fenerbahçe, na rellen tijdens een wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Dit soort incidenten beschadigt de reputatie van de club en kan op termijn zware gevolgen hebben.