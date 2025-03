Rudi Garcia is héél duidelijk over wat hij wil dat er met Courtois gebeurt, Casteels is dan weer helemaal afgesloten hoofdstuk

Rudi Garcia heeft zijn eerste selectie van 26 spelers vrijgegeven. De nieuwe Belgische bondscoach viste natuurlijk Thibaut Courtois weer op en die zaak wil hij zo snel mogelijk afsluiten, zoveel mag duidelijk zijn. Tot en met dinsdag mag erover gesproken worden, daarna is het gedaan.

Dinsdag komt Courtois immers zelf uitleg geven aan de pers en daarvoor zal er met de spelers gesproken worden. Thibaut Courtois keert terug in de selectie van de Rode Duivels.

Bondscoach Rudi Garcia maakte vandaag zijn eerste selectie bekend en wilde het hoofdstuk van de voorbije maanden meteen afsluiten. "We gaan er één keer over spreken en daarna nooit meer", klonk het duidelijk.

Voor Garcia begint er een nieuw tijdperk bij de nationale ploeg. "We beginnen met een wit blad", verklaarde hij. "Ik zie de spelers pas maandag, maar we zullen met de groep één keer praten over wat er gebeurd is. Daarna niet meer. We moeten vooruitkijken en niet blijven hangen in het verleden."

De terugkeer van Courtois was een groot gespreksonderwerp, na de commotie die ontstond onder Domenico Tedesco. De doelman verliet toen onverwachts het trainingskamp en was maandenlang niet meer in beeld bij de nationale ploeg. Nu lijkt de rust terug te keren.

Over Koen Casteels, die onlangs aangaf niet langer beschikbaar te zijn voor de nationale ploeg, wilde Garcia weinig kwijt. "Ik kan alleen spreken over spelers die in de selectie zitten", reageerde hij kort. "Ik sluit me volledig aan bij wat Vincent Mannaert al over het onderwerp gezegd heeft."