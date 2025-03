Veel interesse in hem: iedereen vol lof voor verdediger van tien miljoen euro uit Jupiler Pro League: "Superprof"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Luka Vuskovic maakte dit seizoen al veel indruk bij KVC Westerlo. Na dit seizoen trekt hij normaal gezien weer naar Tottenham, al kan het goed zijn dat de Engelse club hem opnieuw uitleent. Op zijn achttien jaar is hij nu al een echte groeibriljant.

KVC Westerlo deed zijn beste zaak deze zomer misschien wel met Luka Vuskovic. De jonge verdediger, die recent 18 jaar oud werd, maakte de overstap van Hajduk Split naar Tottenham.

Zeer belangrijke speler

Dit seizoen wordt hij uitgeleend aan Westerlo, waar hij meer dan zijn mannetje staat. De Kroatische centrale verdediger staat bijna iedere week 90 minuten op het veld. Bovendien scoort hij ook opmerkelijk veel voor een verdediger.

Met ondertussen toch al zeven doelpunten en een paar assists is hij de best scorende verdediger in de 10 beste Europese competities. Toch lijkt de stap naar Tottenham nu nog wat te vroeg, al zijn ook de analisten vol lof.

Superprof

"Vuskovic is echt een superprof", klinkt het bij iedereen. Tuur Dierckx pikte in bij Extra Time: "Hij komt heel vroeg naar de training. Je zou niet zeggen dat hij maar achttien jaar is."

"Hij is achttien jaar en staat verdedigend echt al heel goed", is ook Frank Boeckx vol lof. "Hij staat altijd goed, werkt ballen goed weg. Hij is goed met de kop en kan duels winnen, al kan hij nog voetballend bijleren."