Belgisch toptalent zag zich absolute droomtransfer door de neus geboord: "Dat klopt wel niet"

Verkozen tot Speler van de Maand februari in de Pro League, Noah Sadiki had afgelopen zomer Union kunnen verlaten en naar Lyon kunnen gaan. Toch heeft de middenvelder geen spijt en is hij uiteindelijk blij dat hij nog een extra jaar op het Parc Duden is gebleven.

Noah Sadiki werd verkozen tot Speler van de Maand februari in de Pro League en beleeft een indrukwekkend seizoen bij Union. Toch had zijn toekomst er afgelopen zomer anders kunnen uitzien. Olympique Lyonnais had concrete interesse, maar de middenvelder koos ervoor om bij Union te blijven. Een beslissing waar hij geen spijt van heeft.

Sadiki heeft dit seizoen al een enorme belasting achter de rug. Inclusief zes interlands voor de Democratische Republiek Congo in de Afrika Cup-kwalificatie, speelde hij tegen Standard vorige week zijn 50e wedstrijd van het seizoen. Met bijna 4.000 minuten in de benen is hij een onmisbare pion in het elftal van Sébastien Pocognoli.

In een interview blikt de 20-jarige middenvelder terug op de voorbije zomer en de interesse van Lyon. “Aan de ene kant was ik een beetje teleurgesteld, want Lyon is een grote club in de Ligue 1. Maar ik wist ook dat het niet het juiste moment was om te vertrekken", vertelt hij.

Hij weerlegt ook de geruchten over een akkoord met Lyon. “Er werd gezegd dat ik Union absoluut wilde verlaten, maar dat klopt niet. De club maakte al snel duidelijk dat ik niet zou vertrekken, en ik heb dat standpunt geaccepteerd.”

Sadiki geeft toe dat het niet eenvoudig was om met de situatie om te gaan. “Op mijn leeftijd is het lastig om de aandacht van grote clubs te negeren. Maar ik heb geprobeerd zo nuchter mogelijk te blijven en de juiste beslissing te nemen.”

Voor Union is zijn keuze een zegen gebleken, want Sadiki is uitgegroeid tot een sleutelspeler. Maar met zijn huidige prestaties is de kans groot dat hij komende zomer opnieuw op de radar van topclubs verschijnt.