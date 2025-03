Charleroi-speler Petris geeft zijn versie van botsing met Mignolet, De Mil neemt het voor hem op

Het was Charleroi-speler Jeremy Petris die botste met doelman Simon Mignolet. Hij reageerde kort op het incident, ook zijn trainer Rik De Mil nam hem in bescherming.

Jeremy Petris werd diep gestuurd in de 53ste minuut en zag plots Simon Mignolet voor zich opduiken. Mignolet was eerst op de bal, maar Petris kon een stevige botsing met de doelman van Club Brugge niet meer vermijden.

Veel wilde Petris niet kwijt over de botsing met Mignolet. "Ik denk dat ik hem met mijn heup raakte en dat hij daardoor knock-out ging. Met mij gaat alles goed", zei de speler uit Martinique. Hij speelde nadien ook nog een half uur verder.

De Mil neemt Petris in bescherming

Het publiek van Club Brugge nam Petris wel telkens op de korrel toen hij aan de bal kwam. Dat was volgens Nicky Hayen niet terecht, hij vond het gewoon een botsing was tussen twee spelers die voor de bal gingen.

Ook Charleroi-coach Rik De Mil nam Petris in bescherming. "Hij was er enorm van aangedaan. Hij is iemand die extravagant overkomt op het veld, maar heeft ernaast een klein hartje. Hij had absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen."

Club Brugge meldde intussen dat Mignolet geen breuken heeft opgelopen bij zijn botsing, maar wel een hersenschudding. De doelman van Club Brugge blijft ook een nacht ter observatie in het ziekenhuis.