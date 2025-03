Hayen komt met goed nieuws over Mignolet, Mechele "snapt niets" van trage reactie Rode Kruis

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge won met 4-2 van Charleroi maar de gedachten van iedereen waren bij Simon Mignolet. De doelman moest worden afgevoerd na een stevige botsing.

Kort na de rust botste de uitgekomen Simon Mignolet met Charleroi-speler Jeremy Petris. Mignolet was geraakt aan het hoofd en het was meteen duidelijk dat de situatie ernstig was. Mignolet werd daarna minutenlang verzorgd op het veld.

De doelman werd van het veld gedragen, maar stak wel zijn duim in de lucht. Nicky Hayen kon op zijn persconferentie al goed nieuws brengen over de toestand van Mignolet. "Hij kan vingers en tenen bewegen. Hij gaat nu naar radiologie, meer weten we voorlopig niet."

Het Brugse publiek floot na de fase Petris uit, maar Hayen wijst hem niet met de vinger. "Het was gewoon een botsing van twee spelers die vol naar de bal gaan. We kunnen niemand iets verwijten", zei de Club-coach.

Mechele over tussenkomst van Rode Kruis

Voor Brandon Mechele was het schrikken op het veld. "Als je zo'n botsing ziet, dan weet je dat het niet goed is", zei Mechele. De verdediger van Club hielp ook om Mignolet van het veld te dragen met het Rode Kruis.

Al kon de tussenkomst van het Rode Kruis niet meteen snel te noemen. "Ze wisten precies niet goed wat gedaan, ik weet niet wat ze deden. Dat duurde zo lang voor zij er waren, terwijl het toch een ernstig geval is. Zij kwamen op hun dooie gemak op het veld, ik snap dat echt niet", zei Mechele nog.