Club Brugge-Charleroi in gevaar... Wedstrijd kan mogelijk niet doorgaan

De kans bestaat dat zondagavond de wedstrijd Club Brugge-Charleroi niet kan doorgaan. Door een zware bedrijfsbrand zaterdagavond waaien er roetdeeltjes met asbest over Brugge, en dus ook tot aan het Jan Breydel.

Een fietsenbedrijf op enkele kilometers van het Jan Breydel vatte zaterdagavond vlam. Door de brand waaiden er roetdeeltjes met asbest erin over Brugge. Het gemeentelijk rampenplan is er nu afgekondigd.

"We gaan een zone van enkele vierkante kilometers in kaart brengen waar de roetdeeltjes zich verspreid hebben", vertelt burgemeester De Fauw aan Het Nieuwsblad. "Burgers worden daar opgeroepen om voorzichtig te zijn wanneer je zo’n witte deeltjes ziet liggen. Raap ze vooral niet op en vermijd aanraking."

Stalen

Of er effectief op de grasmat van Club Brugge is gewaaid, is nog onduidelijk. "Er werden stalen genomen en die worden nu geanalyseerd", klinkt het bij Club. "Daarna zal moeten blijken of de wedstrijd kan doorgaan."

Het valt nog af te wachten of de wedstrijd effectief zal doorgaan vanavond. De stad Brugge zal verdere maatregelen later vandaag communiceren.