"Daar heb ik het moeilijk mee": Dimitri De Condé vertelt waarmee hij echt niet kan leven

Dimitri De Condé is Head of Football bij KRC Genk. Hij is enorm betrokken bij de handel en wandel van de club en dat zorgt vaak voor emoties.

Voetbal is emotie. Dat weet Dimitri De Condé als geen ander. Hij denkt daarbij terug aan het seizoen dat Royal Antwerp FC de titel pakte. “Voor de objectieve waarnemer was het topsport op z'n allerbest: de knal van Alderweireld in de winkelhaak, die alles op zijn kop zette”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. De kracht van de play-offs, maar voor heel Limburg een harde noot om kraken. “Maar voor iedereen met blauw bloed was het een verschrikkelijke klap. Ik heb de mijne achteraf gekregen, omdat ik de avond zelf te druk bezig was met iedereen te troosten.” Voor De Condé zelf was het op dat moment stevig incasseren. “De aanvallen via sociale media hebben mijn familie veel pijn gedaan”, gaat hij verder. “Persoonlijk doet het me niks dat ze de schuld voor een verkeerde beslissing in mijn schoenen schuiven. Maar de mensen die ik graag zie, trekken zich dat fel aan. Daar heb ik het moeilijk mee”, besluit hij.