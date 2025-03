Topoverleg in Tubeke tussen coaches en refs: verschillende ploegen gaan hartig woordje praten

Het wordt een heel belangrijke dag voor het Belgische voetbal. De pers zit samen met de politiek, het Referee Department met de trainers en dan is er ook nog de bekendmaking van de kalender. Spannend, zoveel is duidelijk. Zeker gezien het afgelopen weekend.

Ook dit weekend was er weer heel wat te doen over de arbitrage in ons land. Vanavond zal daar ongetwijfeld vanuit het Referee Department opnieuw een ferme uitleg over gegeven worden.

Spannende maandag

Ondertussen zijn er op maandag verschillende overlegmomenten gepland. Eentje daarvan is ook tussen het Referee Department en de Belgische coaches.

Mogelijk worden daar nog eens wat regels besproken waar in de play-offs zullen worden op gelet, maar ook de coaches uit de Challenger Pro League mogen overigens komen.

Veel te bespreken?

Er werd al veel geschreven over het vermijden van 'low cost penalty's', al werd er in Beerschot - Westerlo alweer eentje gefloten op aangeven van de VAR. Coach Felice Mazzu van zijn kant was ook compleet in zijn wiek geschoten en lijkt een schorsing te moeten vrezen.

En ook in tweede klasse was er heel veel te doen over een aantal beslissingen. Zo werd er niet gefloten bij handspel van Gillekens in de wedstrijd tussen Francs Borains en Zulte Waregem. “Ik beloofde hem alvast wat beeldmateriaal mee te brengen", was Vandenbroeck daarover duidelijk.