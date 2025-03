Courtois kwam ook terug op héél pijnlijke en delicate uitspraak: "Ik ben niet de makkelijkste, maar als iets intern moet blijven..."

Je moet het Thibaut Courtois ook nageven: hij gaat geen enkel onderwerp uit de weg. De ervaren doelman probeerde zich nergens van tussen te wurmen en gaf zo eerlijk mogelijk antwoord op alle vragen bij zijn terugkeer bij de Rode Duivels.

En met Youri Tielemans naast hem moest er natuurlijk ook een pijnlijke en delicate uitspraak toegelicht worden. Courtois had na de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk immers binnenskamers razend laten weten dat "hij met degradanten moest samenspelen".

Een verwijzing naar het toenmalige Leicester-trio Tielemans-Castagne-Faes. Courtois gaf toe dat hij iets in die trend geroepen heeft. "Dat heb ik gezegd ja", klonk het schuldbewust. "Maar wat ik wilde zeggen is dat spelers in die situatie niet overlopen van vertrouwen."

"Ik heb mijn eerste jaar bij Madrid dat ook gehad. De ballen vlogen langs alle kanten binnen en ik liet mijn kopje ook hangen. Ik wilde gewoon zeggen dat zoiets niet mag, maar dat heb ik nu ook uitgelegd aan de groep."

Om daarna weer uit te halen naar Domenico Tedesco. De superprof Courtois is het immers niet gewend dat zijn coaches zoiets aan de pers lekken.

En dat ervaart Courtois als een gebrek aan respect, iets wat voor hem heel belangrijk is. "Hij (Tedesco) respecteerde me niet als doelman. Ik weet ook wel dat ik niet de gemakkelijkste ben, maar ik verstop me ook niet. Dat had allemaal intern moeten blijven. En er waren maar drie personen aanwezig bij dat gesprek. Het was dus niet moeilijk om te achterhalen wie het was die dat lekte. Daar is het misgelopen."