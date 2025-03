Het zit heel diep bij Courtois als het over Tedesco gaat: "In zestien jaar nooit meegemaakt"

Thibaut Courtois heeft zich dinsdag in Tubeke uitgesproken over zijn relatie met ex-bondscoach Domenico Tedesco. De doelman van Real Madrid is terug bij de Rode Duivels om zich voor te bereiden op de dubbele confrontatie met Oekraïne.

'He who shall not be named!' Naar Harry Potter-gewoonte wil Courtois zelfs de naam van de - in zijn ogen - 'slechterik' niet meer in de mond nemen. Tijdens de persconferentie ging Courtois dieper in op de gebeurtenissen van vorig jaar. Hij gaf aan dat zijn breuk met Tedesco voortkwam uit een gebrek aan communicatie en vertrouwen.

“Na een lange seizoen had ik fysieke problemen, maar de coach kwam nooit eens langs. Terwijl ik als enige kapitein aanwezig was. Zoiets had ik in zestien jaar nog nooit meegemaakt.”

Volgens Courtois ontstond zijn frustratie toen hij zich niet begrepen voelde. “Op dat moment ben ik ontploft. Mijn winnaarsmentaliteit heeft daar niet bij geholpen. Alles had intern moeten blijven, maar dat is niet gebeurd.”

De doelman kreeg ook vragen over zijn eerdere berichten op sociale media, die vaak als steken richting de bondscoach werden geïnterpreteerd. Hij wuifde die kritiek grotendeels weg. “Op mijn huwelijk? Dat waren gewoon grappen onder vrienden.”

De hele saga zorgde maandenlang voor speculatie in de pers. Courtois erkende dat dit een lastige situatie was voor zowel de spelers als de trainer. “Iedereen was op zoek naar antwoorden, maar soms is het beter om gewoon niets te zeggen.”