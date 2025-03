"In paniek": Broer Wouter zegt hoe hij het nieuws van botsing Simon Mignolet vernam

Simon Mignolet kwam zondag stevig in botsing met Petris van Charleroi. Hij moest zelfs een nachtje in het ziekenhuis beleven.

Broer Wouter volgde de wedstrijd van Club Brugge in zijn koffiebar Twenty Two Coffee in Sint-Truiden. Het werd er even heel erg stil toen de botsing gebeurde.

“Wij waren in de koffiezaak aan het switchen tussen de match van STVV en die van Club. Het moment van de botsing had ik daardoor eerst gemist. Tot mijn ouders in paniek belden en vroegen of ik het gezien had”, doet Wouter zijn verhaal aan Het Belang van Limburg.

Het was een stevige klap en die zorgde voor de nodige ongerustheid in de familie. “Zo'n harde botsing zorgt voor schade, dat is het eerste wat we dachten. Gelukkig werden we vrij snel goed op de hoogte gehouden van alles.”

Al snel werd duidelijk dat Mignolet bij bewustzijn het veld verlaten had en ook geen breuken had opgelopen bij de botsing. “Hij is optimistisch en voelt zich weer goed”, gaat Wouter verder.

Zijn inactiviteit zal dan ook beperkt zijn. Club Brugge liet al weten dat hij eind deze maand kan spelen. “De start van de play-offs komt in geen geval in gevaar”, is Wouter stellig. “Hij zal vrij snel weer de oude zijn.”