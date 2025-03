Patrick Goots schetst de gevolgen van de blessure van Alderweireld voor Royal Antwerp FC

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De reguliere competitie sloot voor Royal Antwerp FC met een valse noot af. Toby Alderweireld viel geblesseerd uit en mogelijk zit zijn seizoen erop.

Royal Antwerp FC haalt al sinds 2019 de Champions’ Play-offs, maar of het daar dit seizoen nog veel zal kunnen betekenen is maar zeer de vraag. Toch beoordeelt analist Patrick Goots het seizoen van The Great Old met een 7 op 10.

“Antwerp stond een heel jaar in de top zes. Daarom verdient het op dit moment deze 7 op 10”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “Play-off 1 halen en ver geraken in de beker zijn - met een halve finale tegen Anderlecht - twee ambities die de club heeft waargemaakt.”

Maar sinds Nieuwjaar was het verval bijzonder groot. Er werd slechts vier keer gewonnen in de laatste dertien matchen. “Alleen de 5-1 tegen Union, de beste match van Antwerp dit seizoen, was een voltreffer”, gaat Goots verder.

De laatste drie wedstrijden wist Antwerp ook niet te scoren. “Het sprankelende voetbal van in het seizoensbegin is helemaal weg. Dit is niet het gevoel waarmee je naar de play-offs wil.”

Zeker nu ook Toby Alderweireld nog eens out is, mogelijk tot het einde van het seizoen. Europees voetbal afdwingen wordt ontzettend moeilijk in de huidige omstandigheden, al valt de achterstand op Anderlecht mee.

“Maar ik zet toch serieuze vraagtekens bij dit Antwerp. Deze vertrouwenscrisis krijgen Ulderink en zijn stafleden niet zomaar opgelost. Nu Alderweireld de play-offs moet missen, zie ik het in de jacht op dat Europees ticket somber in”, besluit hij.