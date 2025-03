📷 20-jarige was (nog) niet goed genoeg voor Anderlecht, maar wordt nu al gevolgd door grote clubs (al valt hij nu vooral op door zijn kapsel)

Lucas Stassin maakt indruk in zijn eerste seizoen bij AS Saint-Étienne (ASSE). De ex-spits van Anderlecht en Westerlo is goed voor acht doelpunten en vier assists in de Ligue 1. Op zijn twintigste laat hij zich dus al stevig gelden in een competitie van hoog niveau.

Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt. Clubs uit Engeland en Schotland tonen steeds meer interesse in de Belgische aanvaller. ASSE wil echter niet zomaar meewerken aan een transfer en heeft twee duidelijke voorwaarden gesteld voor een mogelijk vertrek.

De eerste voorwaarde is de sportieve situatie van de club. ASSE staat er niet goed voor in de Ligue 1 en vecht tegen degradatie. Als de club zou zakken naar de Ligue 2, is de kans groot dat Stassin wordt uitgeleend in plaats van definitief verkocht. Zo kan hij op hoog niveau blijven spelen en kan ASSE hem later terughalen bij een eventuele promotie.

Mocht ASSE zich toch handhaven in de hoogste afdeling, dan ligt een transfer minder voor de hand. De club ziet Stassin als een belangrijke speler voor de toekomst en wil hem graag langer behouden. Het wordt dus een spannende zomer op de transfermarkt voor de Belgische spits.

Naast zijn prestaties op het veld, zorgde Stassin ook voor opschudding naast het veld. Deze week verscheen hij op training plots met dreadlocks, een opvallende verandering ten opzichte van zijn vorige look.

Zijn nieuwe kapsel bleef niet onopgemerkt op sociale media. Sommige fans maakten er zelfs een grap over en suggereerden dat hij daarom niet opgeroepen werd voor de Rode Duivels. Een knipoog naar het feit dat Stassin ondanks zijn sterke prestaties voorlopig nog niet in beeld is bij de nationale ploeg.