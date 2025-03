📷 SK Beveren verhoogt bewustzijn bij spelers met hartverwarmend bezoek: "We willen dat onze spelers zich bewust zijn van waarvoor het logo op hun borst staat"

Dinsdagmiddag bracht een spelersgroep van SK Beveren een bezoek aan het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth in het UZ Gent. Dit bezoek maakt deel uit van de samenwerking tussen de voetbalclub en het Kinderkankerfonds.

Begin januari verving de club haar hoofdsponsor, PepperMill & Friends, door het Kinderkankerfonds op de wedstrijdshirts. Tijdens het bezoek waren de spelers Sieben Dewaele, Lennart Mertens, Guillaume De Schryver en Maxim Deman aanwezig, samen met teammanager Tim De Doncker, CEO Bart Foubert en Erik Valvekens van partner Bondec.

Ze brachten tijd door met jonge patiënten, hun families en het zorgpersoneel van het ziekenhuis. De spelers waren diep onder de indruk van de situatie.

“Dit heeft echt indruk op ons gemaakt”, zegt Sieben Dewaele, middenvelder van SK Beveren in Het Nieuwsblad. "Vandaag zagen we de moed van kinderen die elke dag vechten tegen veel zwaardere dingen. Ik hoop dat we als sporters kunnen helpen om dit project nog bekender te maken.”

Ook CEO Bart Foubert is erg trots op het project. "We hopen met dit bezoek in de eerste plaats de kinderen een fijne namiddag te hebben bezorgd. Daarnaast willen we dat onze spelers zich bewust zijn van waarvoor het logo op hun borst staat.”

Speciale actie voor Kinderkankerfonds

Het initiatief stopt niet bij het ziekenhuisbezoek. Voor de thuiswedstrijd tegen Club NXT zal SK Beveren een aantal patiënten en hun families een speciale skybox-ervaring aanbieden. Zo wil de club hen een mooie herinnering geven en het goede werk van het Kinderkankerfonds ondersteunen.