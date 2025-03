Het begin van een nieuw tijdperk: ontdek het supportersprogramma in Murcia vóór Oekraïne-België

Deze week begint er een nieuwe hoofdstuk voor de Rode Duivels: na een teleurstellend EK en een rampzalige Nations League-campagne, zal Rudi Garcia proberen om de spelers te verzoenen met hun publiek. Afspraak in Murcia!

Men dacht eerst dat de Rode Duivels naar Polen zouden reizen, waar de meeste wedstrijden van Oekraïne sinds de Russische invasie werden gespeeld, voor deze heenwedstrijd in de Nations League. Maar verrassing: uiteindelijk is het onder de zon (?) van Murcia dat België zijn 3e tegenstander van Euro 2024 nog eens zal ontmoeten.

Een aangename reis voor de supporters die al sinds het begin van deze week in het zuiden van Spanje zijn: je kunt ze gemakkelijk tegenkomen op straat in Alicante, de ideale toegangspoort tot Murcia omdat het op slechts 1 uur rijden ligt en verbonden is met Charleroi door frequente Ryanair-vluchten.

Oekraïne zal ook 'thuispubliek' hebben

Je zou kunnen denken dat België dus meer 'thuis' zal zijn dan Oekraïne, gezien ook het aantal Belgen dat in de regio woont (de Costa del Sol is niet zo ver weg). Maar we zijn ook enkele Oekraïense fans tegenkomen, die ons verzekeren dat de steun serieus zal zijn voor de Sbirna. Afspraak op donderdag in het Estadio Nueva Condomina (31.000 plaatsen toch!) - niet te verwarren met La Condomina, het oude stadion!

Programma van de Belgische supporters

Maar laten we teruggaan naar de Belgische fans: wat is het programma, zoals gewoonlijk samengesteld door 1895, de officiële fanclub van de Rode Duivels? Vanaf woensdag kunnen supporters terecht in de Black Crow Irish Bar (calle Bartolomé Pérez Casas), vanaf 16.00 uur, om daar samen te komen en alvast hun tickets voor de wedstrijd op te halen. Het ligt vlakbij de Plaza Circular, een centraal punt in Murcia.

Ook op de dag van de wedstrijd zullen de supporters zich daar verzamelen vanaf 14.00 uur om rond 18.00 uur samen naar het stadion te vertrekken (de wedstrijd begint om 20.45 uur). Er is geen specifieke fanwalk gepland, maar waarschijnlijk zal er gezamenlijk vertrokken worden. Tramlijn 1, vlakbij, brengt je rechtstreeks naar het stadion; de rit duurt ongeveer 20 minuten en trams rijden elke 10 minuten.

Voor supporters die Murcia willen bezoeken, een mooie stad met 450.000 inwoners, is er geen gebrek aan activiteiten: mis de kathedraal van Murcia niet, een van de mooiste van het land, niet ver van de Segura rivier, waarlangs veel mooie tuinen en gebouwen te vinden zijn. Maar let op: het weer is een beetje onvoorspelbaar en shorts zijn misschien niet aan te raden...