Hoe Rode Duivels op opvallende wijze groot talent misliepen: "Zonder corona had hij voor ons gekozen"

Bob Browaeys, al sinds 1999 trainer bij de Belgische voetbalbond, blikt in L'Avenir vooruit op een nieuwe campagne met de U17. Hij hoopt de jonge Duivels naar het WK in Qatar te loodsen en deelt zijn ervaringen met talentvolle jongeren die voor meerdere nationale ploegen kunnen kiezen.

Volgens Browaeys speelt het groepsgevoel een cruciale rol bij de ontwikkeling van jonge spelers. “Veel jongens zouden met plezier met de fiets naar Tubeke komen, zo graag zien ze elkaar terug", merkt hij op. Dat gevoel blijft vaak behouden tot bij de A-ploeg, zoals vroeger met Eden Hazard en Christian Benteke.

Toch erkent hij dat het steeds moeilijker wordt om spelers met dubbele nationaliteit voor België te laten kiezen. Zo denkt hij dat Bilal El Khannouss mogelijk voor de Rode Duivels had gespeeld als corona geen impact had gehad. “Hij hoorde bij een sterke generatie met Roméo Lavia en Mario Stroeykens, maar door de pandemie miste hij veel interlands.”

Marokko greep de kans en riep El Khannouss in januari op voor een stage, terwijl België op dat moment niets kon aanbieden. Browaeys vermoedt dat dit een doorslaggevende factor was in zijn keuze voor Marokko. “Zonder die situatie had hij wellicht voor ons gekozen.”

De vraag rijst hoe de Belgische bond met zulke talenten moet omgaan. In het verleden kreeg Zakaria Bakkali al snel een cap om hem aan België te binden. “Moeten we nu hetzelfde doen met Rayane Bounida?” vraagt Browaeys zich af.

Volgens hem moet de bond altijd in contact blijven met zijn grootste talenten, maar hoe ver ze daarin moeten gaan, blijft een moeilijke kwestie. “Het is een ingewikkeld debat waar geen eenduidig antwoord op bestaat.”