Hoe verdediger van 'kleine club' soms beledigd wordt: "Ik verdien op één week meer dan jouw jaarloon"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Joedrick Pupe, verdediger van Dender, is lovend over zijn coach Vincent Euvrard. Volgens hem is de trainer klaar voor een stap hogerop. "Zijn plan is altijd klaar, iedereen weet precies wat hij moet doen op het veld. Dat is cruciaal bij een topclub", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Pupe prijst vooral de tactische aanpak van Euvrard. “De patronen in de opbouw zijn duidelijk. En in de zone van de waarheid niet blind de voorzet trappen, maar durven afwijken van het verwachtingspatroon. Dat wordt steeds meer een automatisme.” Daarnaast is Euvrard sterk in videoanalyse en combineert hij autoriteit met een gemoedelijke aanpak. “Hij is zowel je baas als je maat, niet evident. Mijn beste coach? Op tactisch vlak zeker. En eigenlijk ook op andere vlakken.” Naast lof voor zijn coach, kaart Pupe ook de respectloosheid aan waarmee kleinere teams soms te maken krijgen. “Op het veld gebeurt dat weleens", vertelt hij. “Laatst zei iemand tegen mij: ‘Ik verdien op een week jouw jaarloon.’” Bij Dender liggen de salarissen een pak lager dan bij de topclubs, maar dat zou volgens Pupe geen reden mogen zijn voor minachting. “Respect tonen is een kleintje, toch? Ik schat dat wij gemiddeld maar een tiende verdienen van wat spelers bij topploegen krijgen.” Toch laat de verdediger zich daar niet door afleiden. “We zijn allemaal jongens die een nieuwe kans krijgen en er vol voor gaan. Dat is voor ons het belangrijkste.” Wat een ander verdient, interesseert hem niet. “Het houdt me niet bezig wat iemand op zijn rekening heeft staan. Ik focus liever op wat ik op het veld kan brengen.”