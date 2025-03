Romelu Lukaku heeft ook nog iets te zeggen over 'de Zaak Courtois': "Ik kende alle details"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku heeft voor het eerst sinds oktober 2023 nog eens een persconferentie gegeven als Rode Duivel. De spits van Napoli sprak over zijn lange mediastilte na het EK en zijn verwachtingen onder Rudi Garcia. Uiteraard kwam ook de situatie rond Thibaut Courtois ter sprake.

Lukaku was die bewuste avond direct in contact met de doelman van Real Madrid, toen de situatie escaleerde. “Alles ging snel en was meteen duidelijk", verklaarde hij.

“Diezelfde avond heb ik al met Thibaut gesproken. Ik kende alle details, alles wat er gebeurd is. Maar privégesprekken moeten privé blijven.”

De Rode Duivels-topschutter benadrukte dat hij bewust afstand hield in de media. “Ik heb ervoor gekozen om te zwijgen en hem zijn verhaal te laten doen. Ik ken Thibaut al sinds mijn twaalfde, ik hoef niet namens hem te spreken. Bij zijn terugkeer in de groep heeft hij gezegd wat hij te zeggen had, en alles verloopt nu goed.”

Volgens Lukaku was het incident een geïsoleerd geval en is de sfeer binnen de selectie uitstekend. “Er is hier niet veel sensatie. In andere nationale ploegen gebeuren er dingen die veel erger zijn dan wat er met Thibaut gebeurd is.”

De aanvaller vindt het vooral belangrijk dat Courtois opnieuw gemotiveerd is. “Het hoofdstuk is afgesloten. Hij is vastberaden om de ploeg te helpen, en daar ben ik erg blij om.”