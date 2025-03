Stijn Stijnen deelt kleine sneer uit aan Rudi Garcia en hekelt attitude Rode Duivels: "Lijkt wel modeshow, zorg dat er normaal gedrag komt"

De prestatie van de Rode Duivels van voorbije donderdag zorgt er niet voor dat de Belgische driekleur met fierheid getoond kan worden. Stijn Stijnen geeft zijn analyse.

Koni De Winter krijgt veel kritiek voor zijn balverlies voorafgaand aan de 1-1, maar Stijnen schetst bij TV Limburg eerder een collectief dan een individueel probleem rond de nationale ploeg. "Wat heel snel duidelijk was, ook bij een 0-1-voorsprong, was het gebrek aan balans in het middenveld." Meteen een kleine sneer aan het adres van Rudi Garcia, want dat betekent dat die geen ploeg opstelde die voldoende in evenwicht was.

"Daar heb je te weinig brekers in de omschakeling. Zo kwamen de problemen en kwam Oekraïne veel beter in de wedstrijd." Er was dus een gebrek aan echte balafpakkers op het middenveld. Een Amadou Onana bijvoorbeeld was natuurlijk niet inzetbaar. Voor Zeno Debast was het ook zoeken om zijn plek te vinden in de eerste helft.

Mentaliteitsprobleem bij Rode Duivels

Achteraf werd ook vooral de nadruk gelegd op een mentaliteitsprobleem. Stijn Stijnen heeft wel een ideetje hoe dat op te lossen. "Oké, pak het dan ook vanuit de basis aan. Als ik zie met welke dresscode de spelers in Tubeke aankomen, lijkt het eerder op een modeshow dan op een groep spelers die een topprestatie moet leveren. Zorg dat er een normaal gedrag komt."

Het showen van de nieuwe mode of van de snelste bolides maakt op Stijnen duidelijk helemaal geen indruk. Ondertussen is één ding wel duidelijk geworden: het ontslag van Domenico Tedesco heeft lang niet alles opgelost. "Bij de nieuwe bondscoach ziet men onmiddellijk ook problemen terugkomen", kan Stijnen alleen maar besluiten.

Werk aan de winkel voor Garcia

Er is onder Rudi Garcia veel werk aan de winkel, maar mogelijk is het net positief dat iedereen dat nu wel beseft. "Het is misschien wel van goudwaarde om onmiddellijk lessen uit te trekken en lijnen uit te zetten, zowel op als naast het veld."