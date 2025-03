📷 RWDM tankt vertrouwen en lijkt helemaal klaar te zijn voor cruciale eindfase in de Challenger Pro League

RWDM is klaar voor de laatste fase in de Challenger Pro League. De Brusselaars wonnen gisteren achter gesloten deuren een oefenwedstrijd van Francs Borains met 1-0.

De competitieleider won de oefenwedstrijd tegen Francs Borains met 1-0. Aïman Maurer gaf een voorzet, die door een speler van de tegenstander in eigen doel werd gewerkt.

De oefenwedstrijd was ook het officiële debuut van Mohamed El Arouch voor RWDM. De 20-jarige middenvelder kwam in de winter naar de club, maar had door een conditieachterstand nog niet gespeeld.

Gaëtan Robail speelde volgens Het Nieuwsblad niet mee in de oefenwedstrijd. De 31-jarige flankaanvaller raakte geblesseerd aan zijn dij en is nu enkele weken buiten strijd.

Met de oefenwedstrijd tegen Francs Borains bereidt RWDM zich verder voor op de laatste wedstrijden in de Challenger Pro League. De ploeg van Yannick Ferrera heeft aan een zes op twaalf genoeg om zich te verzekeren van een plek bij de eerste twee in het klassement.

Na de interlandbreak speelt RWDM op vrijdag 28 maart thuis tegen Seraing. Op 4 april mogen de Brusselaars naar Patro Eisden gaan.