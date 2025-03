KBVB charmeert Bounida met aanvoerdersband... Heeft toptalent van Ajax zijn keuze gemaakt?

De Belgische U21 begonnen deze interlandbreak aan een nieuwe cyclus met een oefenstage in Spanje. Bondscoach Gill Swerts zag het als een kans om nieuwe spelers te leren kennen. "Een uitstekende gelegenheid om bepaalde jongens te ontdekken", klonk het.

Een opvallende afwezige bij de beloften was Rayane Bounida. Het talent van Ajax zat in de voorselectie, maar werd uiteindelijk doorgestuurd naar de U19. Daar droeg hij de aanvoerdersband in een belangrijk EK-kwalificatieduel.

Swerts benadrukt dat deze keuze in overleg gebeurde. “We hebben dit besproken met Rayane en zijn entourage, en ze hebben ons daarin gevolgd. Dat toont zijn professionalisme", aldus Swerts in HBvL. Toch blijft de vraag of Bounida in de toekomst voor België zal kiezen.

De 18-jarige middenvelder heeft naast de Belgische ook de Marokkaanse nationaliteit. De Marokkaanse bond volgt hem al langer en zou hem graag willen inlijven. Tot nu toe heeft hij zich echter altijd voor de Belgische jeugdelftallen gemeld.

Bij de Belgische beloften worden er komende jaren veel nieuwe spelers geïntegreerd. “Tijdens een EK-kwalificatiecampagne veranderen spelers vaak van status, dus deze oefenstages zijn ideaal om talent te testen", legt Swerts uit.

Of Bounida die cyclus met België zal doorlopen, blijft voorlopig onduidelijk. “Dat is een beslissing die hij en zijn entourage moeten nemen", besluit Swerts. De komende maanden zullen dus cruciaal worden in zijn keuze tussen België en Marokko.